Zakaj ima Slovenija le tri vetrne elektrarne?

Vetrni potencial je v Sloveniji relativno majhen

V članku z naslovom Veter na zatožni klopi, ki ga najdete v posebni številki Mladine VRELI PLANET, novinar Jure Trampuš piše o tem, zakaj ima Slovenija le tri vetrne elektrarne in ali bo država v prihodnjih letih res bistveno pospešila gradnjo vetrnic? "Vetrni potencial je v Sloveniji relativno majhen. Investitorji želijo vetrnice postaviti na območja, kjer je najboljši, a zaradi naravnih omejitev in razpršene gradnje to ni mogoče."

"A vendar je teza, da so krivi zgolj pohlepni investitorji in nezaupljivi prebivalci, napačna. Predvsem je kriva država, ki piše načrte o zelenem preboju, ne zna pa ustvariti pogojev, v katerih bi bile v okolje ustrezno umeščene vetrne elektrarne rešitev, ne pa del problema," piše Trampuš.

"Društva za opazovanje ptic se je po krivici prijel slab sloves, da apriorno nasprotuje obnovljivim virom. Dejansko so v 80 odstotkih primerov ugotovili, da vpliv vetrnic na ptice ne bi bil prekomeren."

"Pri nas s pomočjo obnovljivih virov proizvedemo tretjino električne energije, a praktično nimamo vetrnih elektrarn. Za zdaj stojijo le tri vetrnice. V letu 2022 je delež pridobljene električne energije s pomočjo vetra znašal le 0,03 odstotka vse proizvedene električne energije, delež (umazane) energije iz termoelektrarne pa skoraj 30 odstotkov," še piše Trampuš.

