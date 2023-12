»Javni medij ne bi smel biti profitabilna institucija«

IZJAVA DNEVA

"Na kratko bi se ocena glasila: nacionalka je ena navadna revščina. Ta revščina ima več nivojev. Prvi je zagotovo materialni. Že stokrat sem zapisal, da javni medij ne bi smel biti profitabilna institucija. Da ne bi smel predvajati reklam in tekmovati s komercialnimi mediji na oglaševalskem trgu. Program brez reklamnih vložkov bi bil absolutna konkurenčna prednost. Razlog, da nacionalka dobi nazaj gledalce, ki so se razbežali po vsem spektru programske ponudbe. Denar za delovanje mora priskrbeti država. Država pa ni vlada, ministrica ali poslanci. Država smo mi, ki plačujemo davke, naročnino in še kakšen prispevek."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da tisti trenutek, ko je profesionalnost, ljubezen do medija, kreativnost, zvedavost, prebojnost, norost in veselje zamenjala uravnoteženost, je šlo vse v franže)