»Američani so umaknili dva judovska tekmovalca, domnevno zato, da ne bi še bolj prizadeli firerja«

"Leta 1936 je Hitler med olimpijskimi igrami v Berlinu zapustil stadion, ko bi moral čestitati temnopoltemu Owensu, prejemniku štirih zlatih medalj. Pred tem so Američani umaknili iz svoje ekipe dva judovska tekmovalca, domnevno zato, da ne bi še bolj prizadeli firerja, ki se je že tako težko sprijaznil s porazom arijske rase proti temnopoltim atletom. A povejmo naravnost. Američani takrat niso bili kaj manj rasisti, kar se je ohranilo do današnjega dne. Marsikdo ne more dihati pod njihovim kolenom."

(Kolumnist Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o rasizmu pri Američanih)

Adolf Hitler na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936

