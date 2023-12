»Izdajalci 'tradicije', bolezensko občutljivi in izmečki zdravega kolektiva«

IZJAVA DNEVA

"Kako to, da iste skupine in posamezniki obenem zahtevajo pravice nerojenih, teptanje pravic živali, in nasprotujejo evtanaziji? Odgovor je, da hočejo, da ima določena skupina ljudi (radi bi jih prikazali kot večino) popolno oblast nad življenji drugih. Ti drugi so šibkejši, pogosto obtoženi, da so izdajalci 'tradicije', bolezensko občutljivi, skratka izmečki zdravega kolektiva, manj vredni, da obstanejo. Z drugimi besedami, prav 'zastopniki življenja' so proti življenju v vsej njegovi raznolikosti: to je glavna realna krivda človeštva, tista, ki je bila v preteklosti najbolj morilska in izključujoča. Sovraštvo do življenja, ki ni prilagojeno zahtevam vladajoče skupine, tudi do večje polovice človeštva (ženske), lahko beremo v izjavah 'uglednih', nič bolj usmiljeno kot v kakšnem inkvizitorskem zapisu."

(Antropologinja in kloumnistka Svetlana Slapšak v kolumni za Večerovo prilogo V soboto o tem, zakaj iste skupine in posamezniki obenem zahtevajo pravice nerojenih, teptanje pravic živali, in nasprotujejo evtanaziji)