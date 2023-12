»Janši je pri prevzemu RTV Slovenija dvakrat spodletelo«

Naložite si brezplačno knjigo Desant na RTV Slovenija, ki govori o političnem prevzemu javnega servisa med letoma 2020 in 2023

"Janši je pri prevzemu javnega servisa dvakrat spodletelo in če se pošalim, tako kot se Borut Pahor šali iz nas že trideset let, je ta knjiga priročnik za politične začetnike, kako ne prevzeti RTV Slovenija," je v knjigi o političnem prevzemu RTV Slovenija med letoma 2020 in 2023 zapisal filozof in politični komentator dr. Boris Vezjak. Njegova knjiga je v elektronski obliki prosto dostopna na spletu, in sicer si jo lahko brezplačno naložite na tem spletnem mestu (Desant na RTV Slovenija).

Naslovnico za omenjeno knjigo je ustvaril Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič.