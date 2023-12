»V Sloveniji ima zakonito orožje nekaj več kot 45.000 ljudi«

Vzrok za povečano zanimanje za nabavo orožja za varnost je omogočila sprememba orožarske zakonodaje, ki jo je sprejela vlada Janeza Janše leta 2021

V Sloveniji ima po podatkih ministrstva za notranje zadeve (MNZ) zakonito orožje nekaj več kot 45.000 ljudi, ki ima v lasti nekaj manj kot 160 tisoč kosov orožja. Prevladujeta lovsko in športno orožje, v zadnjih letih pa se povečuje zanimanje za nabavo orožja za varnost, so zapisali na MMC RTV Slovenija.

Dostop do zakonitega orožja v Sloveniji ni enostaven. Zakon o orožju namreč določa, da je za nabavo in posedovanje orožja potrebno dovoljenje, ki ga posameznik lahko pridobi ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.

Pogoji za nabavo orožja so, da pri polnoletnem posamezniku ni zadržkov javnega reda, da je zanesljiv, da ima upravičen razlog za nabavo orožja (lov, šport, varnost, zbirateljstvo, iznos), da ima opravljen zdravniški pregled za izpolnjevanje zdravstvenih pogojev za posest ali nošenje orožja ter da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Po podatkih MNZ število prošenj za izdajo dovoljenj za nabavo orožja zanimanje za nabavo zakonitega orožja med državljani v zadnjih dveh narašča. Lani je denimo število dovoljenj za nabavo orožja preseglo število deset tisoč. Najbolj se je povečalo v kategoriji varnost. Nekoliko več je bilo tudi dovoljenj za nabavo športnega in lovskega orožja, so na ministrstvu poudarili za MMC RTV Slovenija.

Posameznik, ki želi posedovati orožje, mora najprej pridobiti dovoljenje za nabavo orožja. Po nabavi orožja pa mora orožje registrirati in zaprositi za izdajo orožnega lista ali dovoljenja za posest orožja oziroma druge orožne listine.

Po podatkih MNZ ima v Sloveniji orožni list in dovoljenje za posest orožja, priglasitveni list ali dovoljenje za zbiranje orožja (do 31. 10. 2023) 45.369 fizičnih oseb, in sicer za 159.509 kosov orožja. Večina tega orožja, nekaj več kot 78.000 kosov, sodi med lovsko orožje. V zadnjih petih letih se je sicer najbolj povečalo število dovoljenj za posest orožja (s 16.560 leta 2018 na 20.266).

Po podatkih MNZ (od leta 2018) v zadnjih letih prevladujejo vloge za nabavo orožja za športne namene, sledita lov in zbirateljstvo, ki pa ga je lani preseglo število vlog za orožje za varnost (734 vlog). Večina vlog je odobrenih, letno je zavrnjenih ali ustavljenih manj kot deset vlog v vsaki kategoriji.

Kot je za MMC RTV Slovenija pojasnil strokovnjak za varnostne vede Miroslav Žaberl, je do povečanega števila izdanih dovoljenj za varnostno orožje fizičnim osebam prišlo zaradi dodatno zrahljanih normativnih okvirov in manj restriktivne politike dodeljevanja orožja za varnost.

Vzrok za povečano zanimanje za nabavo orožja za varnost je omogočila sprememba orožarske zakonodaje, ki jo je sprejela vlada Janeza Janše leta 2021, ki je uvedla zakonsko možnost, "da ima posameznik izpolnjen upravičen razlog za izdajo orožne listine za varnostno orožje, če nosi orožje v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, in če je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za njeno zagotovitev potreboval varnostno orožje tudi zunaj delovnega časa ali po prenehanju delovnega razmerja", so navedli na MMC RTV Slovenija.

Portal Necenzurirano je spomladi poročal, da so slovenski policisti v letu 2022 od vodstva policije pridobili kar 550 potrdil za izdajo orožne listine, ki jim je omogočala nakupe orožja v varnostne namene. Večino potrdil pa naj bi podpisal nekdanji generalni direktor policije Anton Olaj, ki je policijo vodil pod notranjim ministrom Alešem Hojsom.

Slovenska vojska (SV) je v zadnjih dveh letih izdala le 11 potrdil vojakom za možnost nabave varnostnega orožja, in sicer štiri v letu 2022 in sedem v letu 2023.

V zadnjih petih letih odvzeli skoraj 300 kosov orožja

Upravne enote so od začetka leta 2018 do konca letošnjega oktobra odvzele 293 kosov orožja, in sicer 51 osebam orožni list za lov za 166 kosov orožja; sedmim osebam orožni list za šport za 30 kosov orožja; devetim osebam orožni list varnost za 10 kosov orožja; 24 osebam dovoljenje za posest orožja za 73 kosov orožja, dvema zbiralcema za 13 kosov orožja in eni osebi priglasitveni list za en kos orožja, so še zapisali na MMC RTV Slovenija.