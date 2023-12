»Teh morebitnih političnih prevratov nas mora biti strah«

IZJAVA DNEVA

"Teh morebitnih političnih prevratov v demokracijah, kot prihodnje leto grozi v ZDA, nas mora biti strah. Kajti ko bo skopnel prostor demokracij, nam Rusija, Kitajska, Egipt, Izrael, Sudan, Savdska Arabija, Iran, Čad, Belorusija in Afganistan ne bodo pomagali, da si priborimo nazaj morda največjo vrednoto, da naš glas šteje. ZDA se med pomanjkljive demokracije uvrščajo že vrsto let, največja grožnja za tamkajšnjo demokracijo pa je po ocenah oddelka za raziskave in analize skupine Economist politična in kulturna polarizacija. Te so poleg Trumpa in njegovih sledilcev še kako vešči številni politični hujskači v Evropi in njeni okolici."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o tem, da bo prihodnje leto eno tistih supervolilnih let, ko se bodo politične karte po svetu mešale na novo)