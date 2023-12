Za koga dela Šimonka?

Putinovi družinski prijatelji cenijo predsednika slovenske gospodarske zbornice

Tibor Šimonka, predsednik GZS, in premier Robert Golob na vrhu gospodarstva. Delodajalci so ugotovili, da lahko več dosežejo z lobiranjem kot pa s pogovori s sindikalno stranjo.

© Luka Dakskobler

Kljub inflaciji menedžerskih združenj in tujih zbornic je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) še vedno največje in najpomembnejše združenje delodajalcev v državi. Zbornico od leta 2021 vodi Tibor Šimonka, sicer dolgoletni predsednik uprave Slovenske industrije jekla (SIJ), ki jo je vodil med letoma 2002 do 2014, sedaj pa je podpredsednik te družbe. A Šimonka s tem žal ne spada v skupino slovenskih menedžerjev z visokim ugledom, je bolj menedžer s tranzicijskim balastom.