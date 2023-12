Ovadeni Urbanija

Policija končno podala kazensko ovadbo, na potezi je tožilstvo

Denis Malačič, nekdanji voditelj oddaj na Planet TV, ki se je uprl Urbaniji

Policija je po več kot dveh letih ovadila Uroša Urbanijo, direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) iz časa zadnje Janševe vlade. Ovadba mu očita zlorabo položaja s tem, ko je v nasprotju z zakonsko obveznostjo ustavil financiranje Slovenske tiskovne agencije (STA) za več kot 300 dni in s finančnim izčrpavanjem javni medij poskušal prisiliti k uredniški politiki po željah tedanje vlade.

Janševa vlada je mandat začela spomladi 2020, in ko je septembra tega leta na čelo Ukoma imenovala Urbanijo, se je ta nemudoma lotil dela. Na STA je začel preštevati in predalčkati novice in urednikovati, katerih novic naj bo več, katerih manj, katere naj bodo bolj in katere manj izčrpne. Ker ni dosegel želenega, je vlada na njegovo pobudo decembra tega leta ustavila financiranje javne službe, ki jo opravlja STA, za skoraj leto dni.

Nekaj mesecev kasneje je Pravna mreža za varstvo demokracije zoper Urbanijo na ljubljansko tožilstvo podala kazensko ovadbo, češ da je izrabil položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti in je s tem storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja. Odtlej se je na relaciji med ljubljanskim tožilstvom in policijo dve leti in pol vlekla preiskava, končala pa se je pred dnevi, ko so na policiji potrdili, da so na tožilstvo tudi sami vložili ovadbo zoper Urbanijo zaradi zlorabe položaja.

Po naših podatkih se še niso odločili glede »protiovadbe«. Urbanija je namreč vložil ovadbi zoper eno izmed predstavnic pravne mreže, Katarino Bervar Sternad, in njeno tedanjo odvetnico (sedaj predsednico republike) Natašo Pirc Musar, češ da sta zoper njega podali krivo ovadbo. Vsaj, kar se ovadbe zoper Urbanijo tiče, je na potezi tožilstvo, ki bo ali vložilo obtožni akt ali pa zadevo zavrglo.

Urbanija medtem že urednikuje na novem vplivnem medijskem položaju. Tokrat ne gre za javni medij, čeprav je vendarle nekoč šlo za medij v posredni državni lasti. Potem ko je za stranko SDS vmes kot direktor opravljal umazano delo na RTV Slovenija, je pred štirinajstimi dnevi prevzel položaj odgovornega urednika informativnega programa na Planetu TV. Dosedanji odgovorni urednik Mirko Mayer pa je postal svetovalec madžarske medijske hiše TV2 Media Group, lastnice Planeta TV. Gre za drugo največjo komercialno televizijo, ki je bila nekoč v lasti državnega Telekoma Slovenije, potem pa jo je zadnja vlada Janeza Janše prodala madžarskemu medijskemu konglomeratu, ki ga obvladuje Lőrinc Mészáros, največji madžarski oligarh in dober prijatelj Viktorja Orbána. Imenovanje Urbanije na čelo informativnega programa Planeta TV so v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) označili za »posmeh novinarstvu in poslanstvu zavezanosti javnosti«.

Po informacijah zaposlenih na Planetu TV je Urbanija tudi tam začel izvajati značilno uredniško politiko, kakršno je v preteklih letih na desetine novinarjev STA in RTV Slovenija občutilo na svojih plečih.

Vsi pa se temu ne uklonijo. Medijsko hišo je že zapustil novinar, voditelj in urednik informativne oddaje Planet 18 Denis Malačič, ki je svojo odločitev javno pojasnil v zapisu na Facebooku. Tam med drugim piše: »Glede na gonjo, ki se jo pod novim odgovornim urednikom gremo proti LGBTIQ+ skupnosti, ki ji tudi sam pripadam, vam sporočam, da se umikam, saj si ne bi nikoli opravičil, da bi sodeloval pri nečem, kar gre proti meni in navsezadnje tudi mojim pravicam.« Opozarja še, da »nikoli nisem bil in nikoli ne bom del sovražne propagande« ter da on in tudi drugi novinarji na Planetu TV »zaradi nove uredniške politike« pri svojem delu ne morejo več upoštevati »profesionalnih standardov«, ki jih od njih zahtevata pogodba o zaposlitvi in novinarski kodeks.

Kako že je oblast malodane dosmrtno na Madžarskem prevzel Orbán? Predvsem s prevzemom tamkajšnje medijske krajine.