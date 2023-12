Spolni delikti

Premalo izobraženi sodniki?

Eden od protestov zoper nasilje nad ženskami

© Borut Krajnc

Zaradi številnih sodnih odločitev v korist domnevnih posiljevalcev in storilcev spolnega nasilja so se v Levici odločili ukrepati. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec, pripravljajo resolucijo o boju proti nasilju, ki bi med drugim uvedla obvezno usposabljanje s področja spolnega nasilja za sodnike.