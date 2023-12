Po Vučku – Zorčič!

Dolgoletni direktor DVK Dušan Vučko odhaja v pokoj

Igor Zorčič

Štirikrat državnozborske volitve, trikrat volitve za predsednika države v dveh krogih, trikrat lokalne volitve in trikrat volitve za državni svet, dvakrat za evropski parlament ter kar sedem referendumov oziroma skupaj 25 splošnih glasovanj volivcev – v zadnjih 12 letih. Povedano drugače: Dušan Vučko, dolgoletni direktor Državne volilne komisije (DVK), ki bo februarja prihodnje leto odšel v pokoj, je v času, ko je delal v DVK, izpeljal v povprečju najmanj po dvoje volitev na leto. A bilo je še huje: v supervolilnem letu 2022 so se državljani na volišča odpravili kar petkrat, nekateri celo šestkrat, če štejemo drugi krog lokalnih volitev. Če bi bili malce hudomušni, bi lahko zatrdili, da je to leto prispevalo ne le h krepitvi vzdržljivosti volilnega telesa, pač pa tudi k Vučkovi odločitvi, da predčasno zapusti položaj.