»Hamas je mogoče demobilizirati samo s pomočjo diplomacije«

IZJAVA DNEVA

"Hamas je mogoče demobilizirati samo s pomočjo diplomacije. Izrael in ZDA morata končano spoštovati mednarodno pravo, sprejeti suvereno državo Palestino, ki obstaja ob Izraelu, ter pozdraviti Palestino kot 194. članico ZN. ZDA ne smejo več oboroževati Izraela, da lahko izvaja etnično čiščenje v Gazi, hkrati ne smejo več zagovarjati njegovih nebrzdanih kršitev človekovih pravic na Zahodnem bregu. Šestinpetdeset let po njegovi nezakoniti okupaciji palestinskih ozemelj in desetletja po začetku gradenj nezakonitih naselbin na okupiranih območjih, se mora Izrael končno umakniti od tam."

(Jeffrey D. Sachs, profesor z Univerze Columbia, svetovno znani ekonomist, avtor in globalni voditelj na področju trajnostnega razvoja; v Večerovi kolumni o tem, kako bi lahko zagotovili mir med Izraelom in sosednjimi državami)