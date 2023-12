Tisoče kilometrov od Maroka

Katere poti tujce iz oddaljenih krajev vodijo v Slovenijo? Od kod prihajajo, kje vse so bili in po kateri poti so prišli k nam?

Maroški migranti Abedelkarim Roumane, Omar Halimi in Mehdi Abboubi kažejo posledice prisilne vrnitve s strani grških varnostnih organov na grško-turški meji, november 2023, Odrin, Turčija.

© Gokhan Balci / Anadolu Agency

Prejšnji četrtek je na ljubljanskem letališču pristalo letalo iz Turčije s 23 državljani Sirije – štirimi družinami in enim posameznikom – ki bodo novi dom v Sloveniji dobili v sklopu projekta trajne preselitve beguncev in »zagotavljanja zakonitih poti« v Evropo. Poleg tega, da gre za enega izmed varnejših načinov potovanja, gre tudi za »zakonito« pot v unijo, ki naj bi v teoriji predvidevala ugoden razplet azilnega postopka in pridobitev begunskega statusa. Kaj pa vsi drugi, ki nimajo te sreče, da bi se njihovo trpljenje po begu od doma in bivanju v težavnih razmerah turških begunskih taborišč (vsaj začasno) prekinilo z dodelitvijo statusa begunca? Kakšne so njihove poti, kako pridejo v Slovenijo?