Visoka pričakovanja / Pri Glasu ljudstva opozarjajo, da Robert Golob ni enak Janezu Janši ...

... a vse, kar počne vlada, ni dobro

Robert Golob je v predvolilnem času veliko obljubil, a na premierskem prestolu so stvari bolj zapletene kot v volilni kampanji

© Borut Krajnc

Pri iniciativi Glas ljudstva, ki je zrasla na krilih protestnega gibanja zoper tretjo Janševo vlado, so pred zadnjimi državnozborskimi volitvami oblikovali 138 konkretnih zahtev in jih poslali vsem političnim strankam. Stranke, ki danes sestavljajo vladno koalicijo, so se zavezale, da bodo uresničile 122 od teh zahtev. Marca so pri iniciativi izpeljali prvi pregled uresničenih obljub; ugotovitve niso bile ravno spodbudne, saj je vlada do tedaj v celoti izpolnila le osem zavez, delno pa jih je bilo izpolnjenih 12. Naslednji pregled nameravajo opraviti januarja prihodnje leto, napovedi spet niso najboljše, v vmesnem času pa so na tiskovni konferenci opozorili, da uresničevanje zavez šepa predvsem pri zdravstvu in urejanju stanovanjske problematike.