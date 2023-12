Nepravilnosti pri poslovanju ljubljanske študentske organizacije

Neučinkovita ŠOUL

Študentski kampus na Celovški v Ljubljan

© kampus.si

Če boste ljubljanske študente vprašali, kaj jim pomeni Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOUL), bo marsikateri rekel, da je ta sinonim za korupcijo. To se morda zdi pretirana oznaka, a vseeno drži, da je študentska organizacija v zadnjih nekaj letih, odkar jo vodi direktor Andrej Klasinc, postala prej podjetje kot pa organizacija v javnem interesu. No, v resnici se je to dogajalo že prej.