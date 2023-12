»Slovenija bi morala biti bolj stroga pri preprečevanju in regulaciji sovražnega govora«

"Slovenija ima glede druge svetovne vojne, genocida in posledic sovražnega – rasističnega – govora posebej bolečo lastno izkušnjo. In menim, da bi do problema sovražnega govora in do tega, kam ta lahko pripelje, morali biti bolj občutljivi. Danes v Sloveniji, petnajst let po uvedbi družbenih omrežij, trideset let po razmahu interneta v takšni in drugačni obliki, nimamo učinkovitega pregona sovražnega govora. V zadnjem obdobju smo se šele začeli pogovarjati o tem, da imamo na internetu in družbenih omrežjih težave s tovrstnim govorom. Tudi politiki si pri tem zatiskajo oči ali celo spodbujajo sovražni govor. Nekateri celo uporabljajo podobne elemente pri svojem diskurzu, kot je nacizem in fašizem. Z vidika slovenske zgodovine se zdi to posebej zavržno dejanje."

"Slovenija bi morala biti bolj stroga in učinkovita pri preprečevanju in regulaciji takšnega govora, tudi oziroma še posebej na družbenih omrežjih, ki je danes glavni prostor takšnega in sorodnega sovraštva. Potem pa imamo še vprašanje splošne sovražnosti med ljudmi, ki je širši problem in postaja vedno večji."

(Profesor na FDV dr. Marko Milosavljević v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o tem, da vse pomembne reči potrebujejo pravila, tudi družbena omrežja)