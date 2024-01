Evropskim elitam ni bilo dosti mar za krščansko moralo

Zaradi zakonov iz koristoljubja so svoje poželenje izživeli v številnih aferah

V članku z naslovom Kralj, dama, fant, seks, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine POŽELENJE, novinar Volker Reinhardt piše o tem, da evropskim elitam ni bilo dosti mar za krščansko moralo. "Zaradi zakonov iz koristoljubja so svoje poželenje izživeli v številnih aferah. A celo njim se je življenjski slog uživačev, kot sta bila Casanova in markiz de Sade, zdel pretiran."

"Ob koncu svojega življenja je radikalni razsvetljenec Denis Diderot našel pojasnilo za vprašanje krivde: krščanstvo je s svojim idealom monogamije in prepovedjo zakonoloma ljudem vcepilo sprevržen pogled na moralo in jih s tem notranje zlomilo. Mar ni Tahiti lep primer, kako lahko naravni človek sproščeno in nebrzdano izživi svoje gone, Evropejci pa trpijo zaradi večno neodločenega boja med notranjim glasom in moralo?" piše Volker Reinhardt.

"Diderot je imel v teoriji s svojo diagnozo prav, v praksi pa so vidnejši sloji družbe živeli precej drugače. Vsaj na kraljevih in knežjih dvorih se niso kaj prida menili za krščanske moralne nauke in so si jemali veliko svobode – navsezadnje so se videli kot utelešenje zakona in reda – 'država, to sem jaz'. Blagorodni Evropejci so se zgledovali po francoskem dvoru, s katerim se glede sloga in običajev v obdobju absolutizma ni mogel kosati nihče," še poudari Reinhardt.

