Znana imena med podpisniki peticije

Svoj podpis v podporo trajnega končanja izraelskih napadov na Gazo so oddali tudi številni znani državljani in državljanke Slovenije

Na spletu še vedno zbiramo podpise za peticijo, ki poziva k trajnemu končanju izraelskih napadov na Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem in za zagotovitev spoštovanja in uresničevanja mednarodnega prava ter človekovih pravic. Do zdaj smo zbrali že skoraj sedem tisoč podpisov, število pa se iz dneva v dan povečuje. Svoje ime lahko dodate na spletnem naslovu www.mladina.si/peticije.

Svojo podporo so izrazila tudi številna znana imena iz sveta kulture, izobraževanja in politike. Med podpisniki in podpisnicami tako lahko najdemo sociologinjo in eno od ključnih imen slovenske osamosvojitve Spomenko Hribar, sociologa in politologa Rudija Rizmana, zgodovinarja Boža Repeta, profesorja in politika Dušana Pluta, pesnico in pisateljico Svetlano Makarovič, profesorja in kolumnista Vlada Miheljaka, profesorja, filozofa in pisca Borisa Vezjaka, dolgoletnega sindikalista Branimirja Štruklja, pisatelja, dramatika in režiserja Vinka Möderndorferja, igralko Katarino Stegnar, pisateljico in publicistko Dijano Matković, gledališko režiserko in pisko Ivano Djilas, pesnico, založnico in filozofinjo Anjo Zag Golob, igralca Jureta Henigmana, slikarja Arjana Pregla, filmskega režiserja Damjana Kozoleta, umetnico Niko Autor, fotografa Jošta Franka, igralko Tino Vrbnjak, glasbenika in frontmana zasedbe Dan D Tomislava Jovanovića - Tokca, igralca in nekdanjega poslanca Sašo Tabakovića, umetnico Majo Smrekar, gledališkega režiserja Žigo Divjaka, profesorico in arhitektko Ano Kučan, profesorico in zgodovinarko Nevenko Troha, aktivista in ustanovitelja TransAkcije Linna Juliana Koletnika, pisatelja Tadeja Goloba, sociologinjo in borko za pravice živali Tino Gaber, igralca Jurija Zrneca, glasbenico Aleksandro Ilijevski, pravnika in nekdanjega direktorja Komisije za preprečevanje korupcije Draga Kosa, najbolj prepoznavno mojstrico kulinarike na svetu Ano Roš, igralca Gojmirja Lešnjaka - Gojca, sociologa Rastka Močnika, igralca Blaža Šefa, igralko Niko Rozman, fotografinjo Meto Krese, režiserja Roka Bička, nekdanjo direktorico Moderne galerije, kustosinjo in umetnostno zgodovinarko Zdenko Badovinac ter številne druge.

PETICIJO ZA TRAJNO KONČANJE IZRAELSKIH NAPADOV NA GAZO LAHKO PODPIŠETE NA TEM SPLETNEM MESTU >>