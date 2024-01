»Če hoče slovenski premier preživeti, ne more in ne sme biti premier vseh Slovencev«

IZJAVA DNEVA

"Problem je drugje. Ko kandidirajo, ko so v boju, politiki razumejo, kje so, v hipu, ko zmagajo, pa nenadoma nimajo več pojma, kje so, kdo so, kaj in koga predstavljajo in kdo jih je pripeljal na oblast. Začnejo se obnašati kot kandidatke za miss sveta, začnejo govoriti tako, da bi osvojili vsa srca Slovenije, vseh sto odstotkov Slovencev. Simpatični hočejo biti vsem."

"Seveda, ne moreš biti simpatičen vsem. Sto odstotkov slovenskih src kot politik ne moreš osvojiti z nobeno stvarjo. Najprej moraš misliti na to, kar si obljubljal, na tiste, ki so te izvolili. To, da si premier vseh, je le nepotrebna in pogubna laž. Če hočeš obdržati priljubljenost in rejtinge, moraš najprej delati za svoje volivce. Ergo: če hoče slovenski premier preživeti, ne more in ne sme biti premier vseh Slovencev."

(Marcel Štefančič jr., filmski kritik, publicist in televizijski voditelj, v intervjuju za Nedelo, o tem, da je največja napaka te vlade, da mislijo, da so simpatični, ker so narod rešili Janše)