Marcel / Ponovno vsak ponedeljek zvečer ob isti uri, na istem kanalu

Namesto Studia City nova oddaja ob ponedeljkih ob 21.05 na 1. programu TV Slovenija

Marcel Štefančič v studiu nove oddaje Marcel

© Adrian Pregelj / RTV Slovenija

V ponedeljek, 29. januarja, se na 1. program Televizije Slovenija vrača novinar in voditelj Marcel Štefančič, jr., in sicer z novo oddajo Marcel, ki bo nadomestila v času tretje Janševe vlade ukinjeni Studio City. Na nacionalki poudarjajo, da si lahko obetamo 30 minut besednih dvobojev z relevantnimi sogovorniki.

"Vrača se na prepoznavni voditeljski stol nove polurne nove oddaje Marcel, ki bo brezkompromisno in z ostrim pridihom z enim ali več sogovorniki poglobljeno, udarno in analitično načenjala najbolj aktualne in tudi provokativne teme. Slednje bo črpal iz sveta politike, družbe, kulture ter evropskega in svetovnega dogajanja," so pri RTV Slovenija zapisali v sporočilu za javnost.

"Marcel, z izjemnim občutkom za dialog in razpravo, ki pritegne in zadrži pozornost, bo gostil relevantne in ugledne goste, ki bodo delili svoje mnenje, izkušnje in razmišljanja, pri tem pa ne bodo obšli vprašanj, ki zadevajo vse nas. Gledalci oddaje lahko pričakujejo nepopustljive pogovore, ki bodo na drugačen način odpirali aktualne teme in postavljali vprašanja, ki so nujna za razumevanje zakulisnega dogajanja in analizo družbenih procesov," so dodali.

"V novi oddaji bomo počeli to, kar Slovenci najraje počnemo – debatirali. O rečeh, ki si javno debato zaslužijo – in ki javno debato kličejo."



Marcel Štefančič, jr.

"V novi oddaji bomo počeli to, kar Slovenci najraje počnemo – debatirali. O rečeh, ki si javno debato zaslužijo – in ki javno debato kličejo. Predebatirali bomo trende, ki nas slavijo, fenomene, ki nas gradijo, odločitve, ki nas delijo, črne cone, ki nas jezijo, populizme, ki nas medijo, simptome, ki nas definirajo, in ljudi, ki odmevajo, pa tudi vso psihopatologijo, ki poplavlja naše sanje, naše ideologije, naše predsodke, naše boje, naše fronte ter naše politično, socialno, ekonomsko, spletno, kulturno in popkulturno multivesolje," pa je med pripravami na novo oddajo povedal voditelj Marcel Štefančič, jr.

V letošnjem letu bo nastalo skupno 48 oddaj Marcel. Urednica oddaje je Vesna Pfeiffer, režiserka je Urška Žnidaršič, za sceno je poskrbela Greta Godnič, grafično podobo je oblikovala Jerca Oblak, za uvodno glasbeno špico pa je poskrbela priznana zasedba Silence.

Ponedeljkovi večeri na TV Slovenija 1 bodo tako znova prostor za resnične misli in nepopustljive televizijske razprave. "Vidimo se torej vsak ponedeljek ob isti uri, na istem kanalu."