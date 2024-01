Spolna revolucija / Seks je postal javna tema

T. i. Kinseyjevi poročili, ki sta v ZDA izšli leta 1948 in 1953, še danes veljata za najpomembnejša sprožilca tako imenovane spolne revolucije

V članku z naslovom Kinseyjeva kulturna bomba, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine POŽELENJE, novinar Frank Patalong piše o tem, da je leta 1948 raziskovalec žuželk Alfred Charles Kinsey svetu pojasnil, na kakšen način, s kom in kako pogosto se parijo Američani. In seks, o katerem se dotlej ni govorilo, je postal javna tema.

T. i. Kinseyjevi poročili, ki sta v ZDA izšli leta 1948 in 1953, še danes veljata za najpomembnejša sprožilca tako imenovane spolne revolucije. Po njuni zaslugi se je začelo o seksu javno govoriti in o njem pisati v javnih občilih. Branje je bilo sicer vse prej kot žgečkljivo; Kinsey je namreč delal znanstveno in pedantno: zgoraj, spodaj, od strani? Moški, ženska, s kom, s koliko drugimi? Če sam, kako pogosto? Biolog je 18 tisoč intervjujev analiziral v zajetni knjigi, ki je obsegala 1666 strani in je bila polna duhamornih podrobnosti. Še nikdar poprej takšna razvpita vsebina ni bila objavljena v tako dolgočasni obliki.

"Kinseyjeve številke so pokazale, da je odstopanje od domnevno normalnega samo po sebi normalno. Okoli 51 odstotkov prebivalstva, je mimogrede ugotovil Kinsey, je dejansko biseksualnega. Glede na to, da je 4 odstotke zabeležil kot homoseksualne, so v njegovi statistiki heteroseksualci pravzaprav v manjšini."

Knjigi sta kljub temu postali svetovni uspešnici. Kinsey je v svojih raziskavah tudi odklone od norm in kršenje pravil obravnaval zgolj kot puste statistične podatke. To je bilo nekaj novega. Kinseyjeve številke so pokazale, da je odstopanje od domnevno normalnega samo po sebi normalno. Okoli 51 odstotkov prebivalstva, je mimogrede ugotovil Kinsey, je dejansko biseksualnega. Glede na to, da je 4 odstotke zabeležil kot homoseksualne, so v njegovi statistiki heteroseksualci pravzaprav v manjšini.

