Propalestinski protest v državnem zboru

Današnjo sejo državnega zbora je zmotila skupina propalestinskih protestnikov, ki so razgrnili palestinske zastave na balkonu državnega zbora. Protest so organizirali v Gibanju za pravice Palestincev, kjer so znova pozvali, naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem, naj uradno razglasi vojaški embargo na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom, naj predlaga in se zavzame za sankcije na ravni EU ter naj prekine diplomatske stike z Izraelom ter od tam odpokliče slovenske predstavnike.