Spolnost / Svoboda, ki je šla predaleč

V nekem trenutku so nemški aktivisti javno zahtevali legalizacijo spolnega stika z otroki

V članku z naslovom Svoboda, ki je šla predaleč, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine POŽELENJE, novinar Andreas Unger piše o tem, da so se pripadniki gibanj ’68 želeli znebiti tabujev. A kako se je lahko zgodilo, da so v nekem trenutku nemški aktivisti javno zahtevali legalizacijo spolnega stika z otroki? Zakaj se jim alternativni krogi niso odločneje postavili po robu?

"Če je danes povsem jasno, da je seks z otroki zloraba, se s tem takrat še niso strinjali vsi. Nekatere organizirane interesne skupine, na primer Deutsche Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie (Nemška delovna skupina Pedofilija), so se zavzemale za legalizacijo spolnosti z otroki. Tudi predstavniki reformne pedagogike in dela homoseksualnih krogov ter nekateri politiki so razpravljali o spolni osvoboditvi otrok in mladine. 'Sporazumna spolnost je oblika komunikacije med ljudmi vsakršne starosti,' so zapisali v delovni dokument, ki so ga sprejeli na programski konferenci leta 1985 v stranki zelenih Severnega Porenja-Vestfalije," piše Andreas Unger.

"Diskurz je opisal zgodovinar Jan-Henrik Friedrichs. Od konca šestdesetih let so spolnost videli kot nekaj potencialno osvobajajočega, kar pa je treba še bolj osvoboditi: otresti se je treba tradicionalnih moralnih pogledov na spolnost, osvoboditi ljudi in omogočiti svobodnejšo družbo. To se je dotaknilo tudi morebitne ponovne presoje spolnih razmerij med odraslimi in otroki. Rezultat: seksualizirano nasilje, zloraba v imenu oziroma pod pretvezo družbenega razvoja," še poudari Unger.

