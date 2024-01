Evrovizija / Več kot tisoč glasbenikov za izključitev Izraela

Odprto pismo švedskih glasbenikov so med drugim podpisali glasbenika Robyn in Fever Ray ter indie folk duet First Aid

Slovenijo bo letos na Evroviziji zastopala Raiven s skladbo Veronika

© Tjaša Barbo

Več kot tisoč švedskih glasbenikov je Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) pozvalo, naj Izrael izključi z letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo maja v švedskem Malmöju. Časnik Aftonbladet je včeraj objavil odprto pismo, ki so ga med drugim podpisali glasbenika Robyn in Fever Ray ter indie folk duet First Aid Kit.

Glasbeniki iz države gostiteljice letošnjega tekmovanja so kritizirali odločitev EBU, da dovoli Izraelu sodelovanje na tekmovanju kljub njegovemu "brutalnemu vojskovanju v Gazi", po poročanju nemške tiskovne agencije dpa piše v odprtem pismu.

Organizatorji pri EBU so nedavno nasprotovali pozivom k izključitvi Izraela in navajali, da gre za glasbeni dogodek, ki ni politične narave. Švedski glasbeniki pa so EBU zdaj obtožili dvojnih meril. V pismu so izpostavili, da po napadu Rusije na Ukrajino leta 2022 nobenemu ruskemu glasbeniku niso dovolili sodelovati na tekmovanju in da so Belorusiji leto pred tem zavrnili udeležba zaradi kršitev svobode tiska.

Pozivi k izključitvi Izraela z letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije so se že pred tem pojavili tudi v drugih državah. Državo so kritizirali predvsem zaradi civilnih žrtev v Gazi.

Letošnja Evrovizija, 68. po vrsti, bo potekala na Švedskem po tem, ko je lani na tekmovanju v Liverpoolu za to skandinavsko državo zmagala pevka Loreen s pesmijo Tattoo. EBU je v začetku decembra objavila seznam 37 sodelujočih izdajateljev televizijskih programov, med katerimi je tudi televizija KAN iz Izraela.

