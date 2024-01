»Referendum je treba izpeljati, saj se o tem govori že leta«

IZJAVA DNEVA

"Pri drugem bloku Jedrske elektrarne Krško je enotnost, tudi politična, izjemnega pomena. Zavedati se je treba, da je to strateški projekt, projekt generacije, ne moje, ampak mlajše. Govorimo o projektu, ki bo zagotavljal oskrbo Slovenije z električno energijo prihodnjih 80 let po začetku obratovanja."

"Referendum je treba izpeljati, saj se o tem govori že leta. Postreči je treba z ustreznimi informacijami in projektu dati neko resnično široko legitimnost. Pred nami so dramatične spremembe. Zaradi globalnega segrevanja ni prostora in ni časa za odlašanje, storiti je treba vse, kar zmoremo."

(Nekdanji dolgoletni prvi mož Jedrske elektrarne Krško Stane Rožman v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o tem, da moramo JEK 2 zgraditi čim prej)