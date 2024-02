Krivi so odrasli

Odrasli ne berejo, so nestrpni in ne zaupajo državnim institucijam. Mladi so zgolj odsev razmer v družbi, v kateri živijo.

Fotografija je bila posneta v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani

© Luka Dakskobler

Nataša Žiger je že več kot 30 let učiteljica slovenščine, poučuje na ljubljanski Gimnaziji Poljane. V tem času, pravi, se je marsikaj spremenilo. Ko je začela poučevati, je nepravilno postavljanje vejic v spisih veljalo za res hudo napako, eden njenih takratnih kolegov je bil zaradi manjkajočih vejic pripravljen dijaku dati celo negativno oceno. »Če bi to hotela narediti danes, ne vem, ali bi našla spis za pozitivno oceno,« pravi. A to ni še nič, nepravilno postavljanje vejic je pri dijakih danes še najmanjša težava.