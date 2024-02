»Slovenija je sosednja država, čeprav ne meji na BiH«

IZJAVA DNEVA

"Že dolgo opažamo močno željo in veliko prizadevanje cele slovenske vlade. V šestih mesecih, odkar sem tukaj, sem sprejel številne ministre in visoke politične predstavnike iz BiH-a, ki so se tukaj sestali s slovenskimi predstavniki. Prepričan sem, da je za BiH v tem trenutku Slovenija najbolj prijateljska država z območja nekdanje Jugoslavije. Rad rečem, da je sosednja država, čeprav ne meji na BiH."

(Veleposlanik BiH-a v Ljubljani Dario Novalić v oddaji NaGlas! na TV Slovenija o tem, da je Slovenija velika podpornica približevanja BiH Evropski uniji)