Najnevarnejša ženska na svetu

Taylor Swift bo zlomila Trumpa

Režirana fotografija Donalda Trumpa in Taylor Swift s pomočjo umetne inteligence. Takšnih ponaredkov je na svetovnem spletu polno

Taylor Swift je leta 2017 izdala album Reputation (njen Hotel California), na katerem je bil tudi štikel Delicate, ki se je naslednje leto prelevil v videospot, mali film o represivnosti in neznosnosti slave – Taylor Swift je tako slavna, da se ne more več premikati, povsod so feni, paparaci jo oblegajo, oboževanje se pogosto spremeni v nasilje, nobene svobode nima, ob njej so nenehno štirje masivni telesni stražarji.