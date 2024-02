Dobiček, ne pa cena elektrike

Hlepenje po dobičkih v elektrodistribucijskih podjetjih ima širše negativne posledice

V letih 2018–2022 so delničarjem Elektra Ljubljana, Elektra Maribor in Elektra Primorska izplačali skoraj 52 milijonov evrov dividend, petina tega je pristala na zasebnih računih. (na fotografiji uničeni daljnovodi ob pozebi leta 2014)

© Maj Pavček

Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska – tri od petih podjetij, ki so v Sloveniji odgovorna za distribucijo elektrike do končnih odjemalcev – so morali v zadnjih dveh mesecih vrniti pet milijonov evrov državne pomoči, ki so jo iz evropskih virov dobili večinoma v letih 2018 in 2019. Še šest milijonov evrov, kolikor jim je pripadlo na podlagi razpisa iz leta 2017, pa jim sploh ne bo nakazanih. Pomoč so morali vračati, ker izkazujejo previsoke dobičke. Elekrodistribucijska podjetja so namreč že leta eden od najbolj dobičkonosnih členov oskrbne verige z elektriko – verige, katere cilj nikakor ne bi smel biti kovanje dobičkov, torej dividend za svoje delničarje in nagrad za poslovodstva, ampak zagotavljanje cenovno dostopne elektrike prebivalcem ter vlaganja v potrebne tehnološke posodobitve elektroenergetske infrastrukture.