»SD vse več stavi na PR, kadrovske in medijske spine, premalo pa na vsebino«

IZJAVA DNEVA

"SD je stranka, ki ima enega od najmočnejših terenov, ima izjemno dolgo tradicijo v slovenski politiki in tudi zelo veliko interesov je še vedno vezanih nanjo. Problem, ki ga ima, je širši problem evropske socialne demokracije v zadnjih desetletjih. Težava je, da se nikakor ne znajo vsebinsko umestiti kot resna alternativa obstoječemu stanju. SD je bil v večini vlad v preteklih 15 letih, zelo malo pa je bilo ukrepov in politik, ki bi izhajali iz tradicionalnega bazena socialne demokracije. Vse več se stavi na PR, kadrovske in medijske spine, premalo pa na vsebino."

(Politolog in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Marko Hočevar v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija, o tem, da je afera "sodna stavba" močno zamajala Socialne demokrate)