»Stranka SD se je znašla v idejni, kadrovski in strankarski krizi«

IZJAVA DNEVA

"Kriza SD, ki jo je afera o sodni stavbi na Litijski cesti potisnila v javnem mnenju najnižje po letu 2005, je tudi izraz krize politične ideje socialne demokracije v Evropi in Sloveniji. Stranka SD se je znašla v idejni, kadrovski in strankarski krizi, zato bo konsolidacija stranke, ki jo želi vodstvo izpeljati na aprilskem kongresu, velik izziv z negotovim rezultatom."



(Novinar Uroš Esih o tem, da bo politična rehabilitacija stranke Socialni demokrati zahtevna; via Delo)