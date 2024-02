»Samoplačniške ambulante lahko delujejo le, če imaš čakalne vrste«

IZJAVA DNEVA

"Samoplačniške ambulante lahko delujejo le, če imaš čakalne vrste. Če jih nimaš, ta del zdravniškega dela pade. Po mojih podatkih se nekateri zdravniki prav trudijo, da med rednim delom naredijo čim manj. Če ne bomo nekaj naredili na tem, da bolnišnice vodijo učinkoviti in močni direktorji, bo javni zdravstveni sistem res razpadel. Ne more si dela sam organizirati nekdo, ki ni lastnik bolnišnice."

(Nekdanji minister za zdravje in generalni direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin o tem, da so čakalne vrste umetno ustvarjene; via necenzurirano.si)