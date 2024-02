Kako naj stranka SD, ki zase pravi, da je »vedno na strani ljudi«, ljudi o tem res prepriča?

Strel v koleno

Novi glavni tajnik SD Matevž Frangež in predsednica stranke Tanja Fajon

© Borut Krajnc

Matevž Frangež, za prijatelje Frangi, je poklicni politik. Politično pot je začel v mariborski študentski organizaciji in se nato hitro uveljavil v Mladem forumu, podmladku tedanje Združene liste socialnih demokratov. Leta 2004 je prvič kandidiral za poslanca, a je bil neuspešen. Štiri leta kasneje mu je uspelo, mandat pa je ponovil še v času druge Janševe vlade. Takrat je živel polno politično življenje, bil je mariborski mestni svetnik, kandidat za mariborskega župana, kasneje državni sekretar v kabinetu Mira Cerarja. Nato je zastal, naveličal se je politike, naveličal se je, kot je dejal, vožnje v Ljubljano in nazaj, prigovarjanja, pogajanj, vsega, kar prinaša ta posel. »Vse življenje sem si želel biti politik. Danes v šali pravim, da moraš paziti, česa si v življenju želiš, ker se ti to slej ko prej uresniči. Toda zato, da spreminjaš svet, ni treba biti v politiki,« je dejal leta 2015. A zunaj politike ni zdržal dolgo, vanjo se je vrnil kot komunikator Socialnih demokratov, kot njihov strokovni sodelavec v parlamentu, postal je predsednik konference SD, v Golobovi vladi pa je sekretar na ministrstvu za gospodarstvo in s tem desna roka ministra Matjaža Hana.