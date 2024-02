S tožbo do osebnega zdravnika

Prvi uspeh v pravnem boju za zagotovitev pravice do osebnega zdravnika, ki je kršena več kot 140 tisoč ljudem

Ponižujoča vrsta čakajočih na pravico do osebnega zdravnika pred ZD Bežigrad v Ljubljani. 6. januar 2023.

© Borut Krajnc

Iz leta v leto, od vlade do vlade poslušamo napovedi in obljube o reformah zdravstvenega sistema, ki naj bi ustavile krčenje pacientovih pravic, skrajšale čakalne dobe in predvsem zagotovile dostopnost zdravstva za vse, ki si ne morejo privoščiti najrazličnejših dodatnih zavarovanj in doplačil za dostop do sicer formalno brezplačnih in za vse enako dostopnih storitev javnega zdravstvenega sistema. Med najosnovnejše pravice na tem področju sodi pravica zdravstvenega zavarovanca, da si izbere in tudi dejansko dobi osebnega, družinskega zdravnika. A vsaj v prestolnici to še zdaleč ni nekaj samoumevnega. O tem zdaj tečejo celo sodne bitke, pri čemer se pacienti lahko veselijo pomembne etapne zmage.