Moški potrebuje pomoč

Zakaj so priročniki za samopomoč in življenje, ki jih pišejo moški, najbolj prodajane knjige v Sloveniji?

© Tomaž Lavrič

V zadnjih šestih mesecih so izložbam slovenskih knjigarn zavladale naslovnice, na katerih so moški obrazi. Natančneje, obrazi slovenskih moških, ki nam skozi svojo zgodbo povedo, kako bi morali živeti, da bi bili srečni, zdravi, trezni, uspešni in pomirjeni. A ni se končalo le pri izložbah, pač pa je nastal tako rekoč splošni konsenz, da so te knjige dobre in pomembne, reklame jim niso delale le tračarske revije, ampak tudi resni mediji, predvsem pa so se številne pri življenju in povpraševanju vzdrževale same, zaradi velikega spletnega dosega avtorjev. To so rekordno prodajane knjige, katerih naklado lahko merimo v več tisoč ali celo deset tisoč izvodih, čeprav za kakovostno knjigo v slovenščini sicer velja, da je bestseller že, če se proda v 600 izvodih. Posvetili smo se petim najbolj izpostavljenim avtorjem: Mihi Šaleharju, Aljoši Bagoli, Davidu Zupančiču, Klemnu Selakoviču in Borutu Pahorju. Dela prvih štirih so izšla pri založbi Mladinska knjiga in so že uveljavljene uspešnice. Na januarski lestvici najbolje prodajanih knjig v knjigarnah Mladinske knjige (kar je večina knjigarn po Sloveniji) se je na prvem mestu znašel zdravnik influencer David Zupančič z Znanostjo mirnega življenja, ki je bila tudi najbolje prodajana knjiga leta 2023, prav tako je na lestvici na desetem mestu njegova prva knjiga Življenje v sivi coni, sicer druga najbolje prodajana knjiga leta 2023. Na drugem mestu januarske lestvice je Aidea podkastarja Klemna Selakoviča, sicer tretja najbolje prodajana knjiga preteklega leta. Notranji pir radijskega voditelja in podjetnika Mihe Šaleharja pa je januarja na sedmem mestu, a leta 2023 je bil na četrtem mestu med najbolje prodajanimi knjigami, njegova druga knjiga, Pustolovec zmote, je bila najbolje prodajana knjiga leta 2021 in pri vrhu tudi leta 2022. Naše zanimanje bo poleg tega namenjeno še prvencu nekdanjega predsednika republike in predsednika vlade Boruta Pahorja, ki je izšel pri založbi Beletrina in se s prodajo prvih štirih za zdaj ne more primerjati, a se nam zdi njen avtor pomemben prav zato, ker se je lotil pisanja avtobiografije v priročniški obliki, poleg tega pa njegovo javno delovanje v marsičem pomeni prelom s tradicijo, kar velja tudi za prej naštete. Pod drobnogled smo vzeli še deli nekdanjega oglaševalca Aljoše Bagole, ki je pionir novega vala knjig za samopomoč v slovenskem jeziku, čigar knjigi Kako izgoreti in Srečo, prosim se na lestvico najbolje prodajanih leta 2023 nista uvrstili, sta pa na njej kraljevali v letih 2022, 2021 in 2020.