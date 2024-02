Zakaj so zdravniki med stavko produktivnejši kot sicer?

Vsi paradoksi zdravniške stavke

Država za zdravstveno področje nameni veliko denarja. Na fotografiji Robert Golob in Valentina Prevolnik Rupel na odprtju prizidka Splošne bolnišnice Jesenice, v katerem so enote intenzivne medicine

© Luka Dakskobler

Eno najbolj neverjetnih novic so ta teden sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zdravniki stavkajo že štiri tedne in njihov sindikat redno objavlja dramatične napovedi o zlomu zdravstvenega sistema. Kmalu naj bi zapirali pediatrične oddelke in porodnišnice, pravijo – kar so seveda sporočila, ki jih je treba brati v kontekstu pritiskov na vladno pogajalsko stran. Ob vseh teh napovedih iz posameznih javnih institucij, ki naj bi bile tik pred delovanjem v kriznih razmerah, so iz NIJZ sporočili, da je bil zdravstveni sistem med stavko produktivnejši kot lani v istem času.