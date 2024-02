Tekma z Izraelom bo, a verjetno bodo na njej tudi protestniki

Politika in šport

Zaradi palestinskih zastav so bili leta 2014 kaznovani obiskovalci nogometne tekme Maribor Maccabi

© Marko Pigac

Dor Saar, članica izraelske ženske košarkarske reprezentance, je pred tekmo z Irsko prejšnji teden dejala, da so irske tekmice »precej antisemitske«, zaradi česar je »pričakovati močno tekmo«. To je dodatno podžgalo irsko ekipo, ki so jo nekateri pozivali, naj tekmo odpove zaradi genocida, ki ga Izrael izvaja nad palestinskim ljudstvom. Če bi to storili, so zapisali pri ekipi, bi lahko tvegali kazen Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) do 80 tisoč evrov in začasno prepoved tekmovanja. Zato so se irske košarkarice odločile za drugačen manever – z nasprotnicami se pred začetkom tekme niso hotele rokovati.