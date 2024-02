Grimsove pravljice

Branko Grims, veliki borec zoper "kulturni marksizem"

Branko Grims

© YouTube / SDS

Poslanec SDS – in kandidat za evropskega poslanca – Branko Grims je po duši pripovedovalec pravljic. Ste že slišali tisto, da se Zemlja ne segreva, temveč se v resnici ohlaja? O tem priča dejstvo, da je črni panter, (domnevni) simbol Karantanije, izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, ta pa je bil dolgo navajen na toplejše razmere. Kaj pa tisto, kako naj bi predlani oktobra, kmalu zatem, ko je neki človek na ulici napadel Niko Kovač, direktorico Inštituta 8. marec, tudi sam doživel fizični napad pred parlamentom in ob tem komajda ubežal smrti? Policija je nato sicer ugotovila, da je bilo drugače: do fizičnega stika med njim in napadalcem sploh ni prišlo.

V svojem svežem literarnem delu Zmaga dobrega: Vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu, ki naj bi nastajalo cela tri leta in je izšlo v samozaložbi – če smo čisto natančni, je knjigo izdala njegova žena –, nas Grims s pomočjo dveh pravovernih pripovedovalcev, Janeza Janše, ki je knjigo opremil s spremno besedo, in Jožeta Biščaka, ki je napisal predgovor, popelje skozi domnevni proces uničevanja zahodne civilizacije s pomočjo zloveščega »kulturnega marksizma«. Gre za prvo knjigo, ki naj bi nedvoumno povedala, kaj je treba storiti za ohranitev »zahodne, na krščanskih koreninah utemeljene civilizacije«.

In, kaj nam je storiti? Zavrniti moramo lažno religijo, ki je levičarstvo! Nehati financirati nevladnike, še bolje, ukiniti jih! Se upreti levičarskemu kapitalu, ki si podreja vse – šolski sistem, novinarstvo, popularno kulturo, vse! Dvigniti rodnost, saj nas bo sicer zamenjal islam! Zaščititi otroke pred LGBT-ideologijo! Družino! Kmeta pred eko-norijo! In obraniti svobodo govora! Ki jo s konstrukti, kot je sovražni govor, kratijo zlobni levičarji.

»To je edini način, če želimo ohraniti naš narod, našo državo – Slovenijo,« je dejal Grims ob predstavitvi knjige v sredo popoldne. »Nacionalna država pa je največji branik proti kulturnemu marksizmu.« Pri čemer, je dodal, je Evropska unija »pri norostih kulturnega marksizma, pri vsiljevanju zla in uničevanju civilizacije, vodilna na svetu«. Vendar brez skrbi, miri literat: »Vedno v zgodovini je dobro premagalo zlo – in tudi tokrat verjamem, da bo tako.«