Sistem, ki bo spodbujal učence, da se učijo za življenje in ne za šolo

IZJAVA DNEVA

"V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (ZRPRS) menijo, da šolsko ministrstvo z novelo zakona ureja izzive, ki bi morali biti usklajeni že davno, in da prenovitelje slovenskega šolstva čaka še precej dela. Dobrodošle spremembe vidijo na področju vpisa v srednje šole, kjer ne bodo več pomembne le zaključne ocene, ampak se bodo upoštevali tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Danes so namreč pogosto že učilnice prvošolčkov prostori pehanja za ocenami, s katerimi so močno obremenjeni tako učenci in njihovi starši kot učitelji. Tega, da imajo šole različne kriterije glede ocenjevanja in da ni vsaka podeljena petica tudi zaslužena, celo v vodstvih šol ne skrivajo."

"Mnogi se zato nadejajo sistema, ki bo pravičnejši do učencev in jih bo spodbujal, da se učijo za življenje in ne za šolo. Morda bo potem v razredih manj otopelosti in nestrpnosti, pa tudi brezupno travmatiziranih srednješolcev, ki so se sicer s samimi odličnimi ocenami vpisali v gimnazije, a so se v sistemu neobvezne srednje šole in v krempljih pubertete nesrečni izgubili – tudi zaradi ambicij svojih staršev, ki so v njih že ob igri v peskovniku videli zgolj zdravnike in odvetnike."

(Novinarka Tina Jereb v Dnevnikovem komentarju o tem, da bodo poslanci že tretjič obravnavali novelo zakona o osnovni šoli, ki med drugim vpeljuje kar nekaj pomembnih novosti)