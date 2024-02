Ali lahko smrt Navalnega poenoti opozicijo?

"Vprašanje zdaj je, ali lahko smrt Navalnega poenoti opozicijo, ki je zelo razdrobljena, njen večji del je na tujem ali pa so njeni predstavniki obsojeni na dolgotrajne zaporne kazni, nekaterih tudi ni več. Del volilcev, ki so zvesti Navalnemu, naj bi 17. marca prišel na volišča točno opoldne in z zamaški onemogočil, da bi te volitve tekle tako, kot si jih je zamislil režim. Tudi Navalni je pred smrtjo pozval volilce, naj oddajo glas vsem drugim, samo ne Putinu, čeprav izbire pravzaprav ni."

"Julija lNavalni ahko na neki način prevzame celotno operativno vodenje gibanja Alekseja Navalnega.Drugih naslednikov Navalnega v Rusiji trenutno ni. V Rusiji ni prave opozicije. Kar Putin dopušča, je tako imenovana sistemska opozicija, ki pa igra dogovorjeno vlogo."

(Nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz Moskve Miha Lampreht v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o tem, kako bo smrt Alekseja Navalnega vplivala na predsedniške volitve v Rusiji)