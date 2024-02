»To vlado še vedno drži skupaj predvsem Janez Janša«

IZJAVA DNEVA

"SD je izkušena stranka, ki ima veliko lojalnih in politično usposobljenih kadrov, zato se je sposobna izvleči iz sedanje krize. Vprašanje pa je, koliko časa bo za to potrebovala. Vladi situacija v SD ne koristi, saj dodatno slabi zaupanje v celotno vlado. SD se seveda ob sedanji šibki javnomnenjski podpori ne mudi na nobene volitve. Možnost za skorajšnje predčasne volitve je minimalna tudi zato, ker to vlado še vedno drži skupaj predvsem Janez Janša. Toda morebitno nadaljnje neučinkovito delovanje vlade lahko na neki točki vseeno privede tudi do predčasnih volitev."

(Nekdanji predsednik vlade dr. Miro Cerar o dogajanju v vladni koalicij; via Reporter)