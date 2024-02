SDS / Kako v praksi poteka širjenje laži?

V SDS so razširili zgodbo, da naj bi država v Slovenskih Konjicah namestila migrante. Gre za čisto izmišljotino.

Bojan Podkrajšek, poslanec SDS, izvoljen v okraju Slovenske Konjice, in občinski svetnik, je nato notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju v državnem zboru postavil poslansko vprašanje, ali te informacije, ki jih je zasledil »na družbenem omrežju X«, res držijo.

Nekateri prebivalci Slovenskih Konjic so že od januarja na nogah, država naj bi v njihovo občino nastanila migrante. Vendar pa gre pri vsem skupaj za povsem izmišljeno zgodbo, ki je nastala v logih SDS. Zgodba je učbeniški primer širjenja laži in dezinformacij, ki so namenjene strašenju ljudi, zato si njen potek oglejmo nekoliko pobliže.