Janez Janša in Benjamin Netanjahu

Še vedno ne vemo, kaj so se dogovarjali izraelski izdelovalci vohunske programske opreme z Janšo in Logarjem

Avgusta 2021 je takratni zunanji minister Anže Logar v Izraelu podpisal memorandum o kibernetski varnosti, zelo podoben sporazumom, s katerimi so države, kot sta na primer Poljska in Maroko, poskušale naknadno legalizirati uporabo Pegaza. Povsem desno je človek, ki je memorandum podpisal v imenu Izraela: Jigal Una, dolgoletni vrhunski obveščevalec.

Julija 2021 so mediji po vsem svetu na prvih straneh in v udarnih terminih objavili razkritja glede izraelske vohunske programske opreme Pegaz, ki jo je vrsta avtoritarnih vlad zlorabljala za nezakonit nadzor svojih nasprotnikov. Razkritja so temeljila na gradivu, ki jih je novinarjem posredoval neznani žvižgač. Tarča sistema, ki na skrivaj in v celoti prevzame nadzor nad žrtvinim mobilnikom ali računalnikom in tako poseže v njihovo največjo intimo, je bilo več kot 50.000 ljudi, med njimi po več sto novinarjev, aktivistov, nevladnikov in opozicijskih politikov.