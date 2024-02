Živel Miha Kordiš!

Zakaj neoliberalci iz Tarče in 24ur danes branijo Miho Kordiša, ki so ga prej leta utapljali v vsaki žlici vode?

Miha Kordiš (in Luka Mesec) na novinarski konferenci ob vložitvi Kordiševe kandidature na predsedniških volitvah leta 2022

© Borut Krajnc

Da bi lahko razumeli, kaj se danes dogaja v Levici, se moramo vrniti nekaj tednov v preteklost. Poslanci Levice Matej Tašner Vatovec, Tatjana Greif, Nataša Sukič in Milan Jakopovič so pred tremi tedni sporočili, da nočejo imeti nobenih stikov več s kolegom iz poslanske skupne Miho Kordišem. Da, to so rekli. Ampak ne samo to. Rekli so, da imajo dovolj njegovega izsiljevanja, groženj, zavajanja, pritiskov. Kaj so torej rekli? Da je Miha Kordiš nasilnež, buli. Da jih nadleguje, da dejansko nad njimi izvaja nasilje – in da si tega ne dovolijo več, da je prestopil mejo spodobnega, mejo dovoljenega.