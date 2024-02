Obredni zakoli

Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo o zakolih v skladu z verskimi dogmami

Krave na paši

© Luka Dakskobler

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je sprejelo precedenčno odločitev glede zakola živali v skladu z verskimi dogmami oziroma je razsodilo o razmerju med pravico živali, da so usmrčene humano, in pravico do verske svobode. Hvala bogu je odločilo v prid živali.