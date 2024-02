»Zapisi nekaterih novinarjev so polni neresnic«

Novinarske organizacije so se postavile v bran medijskemu strokovnjaku, ki te dni doživlja medijski pogrom s strani nekaterih medijev, ki spadajo v propagandni stroj stranke SDS

Dr. Marko Milosavljević, strokovnjak za medije in profesor na katedri za novinarstvo, se je te dni znašel v nemilosti medijskega linča, ki ga orkestrira propagandni stroj stranke SDS

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikatu novinarjev Slovenije se pridružujejo izjavi Katedre za novinarstvo in Fakulteti za družbene vede (FDV), v kateri so obsodili nedavne poskuse osebne in profesionalne diskreditacije profesorja in medijskega strokovnjaka dr. Marka Milosavljevića. V novinarskih organizacijah Milosavljeviću izrekajo podporo, saj je slednji poznavalec slovenskega in širšega evropskega medijskega prostora ter pomemben kritičen glas, ki ga želi utišati predvsem propagandni stroj stranke SDS. Ob tem v novinarskih organizacijah pudarjajo, da svoboda izražanja ščiti argumentirano kritiko, "nihče pa ne bi smel biti tarča diskreditacij zaradi izražanja svojih kritičnih stališč".

Ker so se v omenjenih medijskih objavah zoper Milosavljevića pojavile obtožbe, so se odzvali tudi v Aktivu novinarjev TV Slovenija in Aktivu MMC RTV Slovenija (MMC). V sporočilu za javnost so poudarili, da pri obtožbah o domnevnem širjenju laži prof. Milosavljevića ne govorijo v imenu novinarjev TV Slovenija in MMC.

"Prav tako so zapisi nekaterih novinarjev polni neresnic, ob tem je namreč treba poudariti, da so za delo usposobljeni novinarji Panorame dobili delo v drugih programih TV Slovenija," so dodali in izpostavili, da so v obeh aktivih novinarjev na RTV Slovenija zaskrbljeni zaradi omalovaževanja novinarske stroke, takšnemu početju nasprotujejo in se od njega ograjujejo.

Oglasili so se tudi člani in članice Inštituta 8. marec, ki so v izjavi za javnost zapisali, da tudi oni spremljajo načrtno diskreditacijo kritičnega glasu. Ob tem so zapisali, da je Milosavljević že pred referendumom za neodvisno RTV Slovenija opozarjal na nevarne in škodljive odločitve takratnega vodstva, v intervjujih govori o nevarnostih zlorabe medijev v politične namene.

"Danes na to opozarja še vedno in razkrinkava prakse medijev s političnimi interesi. Zato je postal tarča napadov. Napadov, ki zanikajo vse njegovo znanje, ga pozivajo k odstopu z delovnega mesta in širijo sovraštvo. Pomembno je, da podpremo kritične glasove v družbi. Pomembno je, da zaščitimo tiste, ki so žrtve napadov pod pretvezo novinarstva," so sklenili v Inštitutu 8. marec.