Golob za novo ministrico za pravosodje predlaga nekdanjo ministrico

Andreja Katič je bila v preteklosti tako ministrica za pravosodje kot tudi ministrica za obrambo

Andreja Katič leta 2015, ko je bila še ministrica za obrambo

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Robert Golob se je danes sestal s predstavniki SD, ki so mu predlagali več kandidatov za ministra za pravosodje. Odločil se je, da zaradi preteklih izkušenj za ministrico predlaga Andrejo Katič. Z njo je tudi že opravil pogovor, Katič pa je na kandidaturo tudi pristala. Predlog za njeno imenovanje je Golob že posredoval v DZ.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je kandidatka za novo ministrico leta 1996 končala študij prava na mariborski pravni fakulteti, po študiju se je zaposlila na Mestni občini Velenje, kjer je od leta 1998 do 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave. V letu 2014 je bila izvoljena za poslanko in bila do imenovanja na položaj ministrice za obrambo (2015-2018) tudi podpredsednica državnega zbora. Leta 2018 je bila imenovana za ministrico za pravosodje, funkcijo je opravljala do izteka mandata leta 2020. Svojo poklicno pot je nadaljevala v upravi Mestne občine Velenje, januarja lani pa je bila imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Po odstopu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, s katerim se je DZ seznanil 16. februarja, se namreč danes izteče rok, do katerega je moral premier Golob bodisi v DZ poslati ime novega ministrskega kandidata oz. kandidatke bodisi sporočiti, da bo vodenje ministrstva začasno prevzel sam ali to nalogo poveril komu od ministrov.

Možna imena kandidatov je danes premier Golob na sestanku usklajeval s predstavniki SD. Na mizi naj bi bilo več imen, ki jih je prispevala SD, tudi ime aktualne podpredsednice DZ Meire Hot. Na drugi del sestanka je prišla tudi Katič, ki jo je predsednik vlade torej izbral za kandidatko.

Katič je bila v letu 2014 izvoljena za poslanko in bila do imenovanja na položaj ministrice za obrambo tudi podpredsednica DZ RS, v 2018 je bila izvoljena za ministrico za pravosodje, funkcijo je opravljala do primopredaje ob oblikovanju nove vlade zaradi odstopa premierja.

Ministrsko kandidatko najprej čaka predstavitev pred matičnim delovnim telesom DZ. Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa morajo kandidatko na seji potrditi še poslanci. Kandidatka za novo ministrico bi se torej matičnemu odboru DZ za pravosodje lahko predstavila še ta teden.