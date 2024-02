»Tokratna stavka je predvsem politični akt«

IZJAVA DNEVA

"Predsednica države ima prav v svojem javnem stališču, da pri Fidesovih stavkovnih zahtevah pogreša »zavzemanje za bolj delujoč zdravstveni sistem« in 'za druge zdravstvene delavce'. Tu lahko na račun Fidesa dodamo vsaj še tri očitke: prvič, za svoje 'legitimne stavkovne pravice', torej višje plače – to je edino, kar jim je od zahtev še ostalo – se nikoli, ampak res nikoli ne bori, ko je na oblasti vlada Janeza Janše, kar nakazuje, da utegne biti Fides Janšev neposredni politični podizvajalec; drugič, še več, Janši niso nasprotovali niti, ko je ta neupravičeno, neutemeljeno in nestrokovno posegal globoko v zdravstveni sistem v času covida; in tretjič, zdravniki so v tistem času očitno v zameno za molk dobili rekordne 'covidne plačne dodatke' v že prav nesramnih višinah. Vse to vodi do sklepa, da je tokratna Fidesova stavka predvsem politični akt in se je kot takšen že zelo zgodaj izpel in scela izrodil."

(Novinar Darijan Košir v Dnevnikovem komentarju o tem, da je hkratni poziv obeh najvišjih vej oblasti – predsednice države Nataše Pirc Musar in predsednika vlade Roberta Goloba – zdravniškemu sindikatu Fides k takojšnji prekinitvi stavke, neobičajen in zgodovinski)