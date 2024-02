»Gre za orkestrirano zadevo«

IZJAVA DNEVA

"Prva stvar, ki jo želim povedati, je ta, da gre najprej seveda za orkestrirano zadevo. To pa trdim iz zelo preprostega razloga, ker sem to izjavo dal pred enim mesecem, natančneje pred petimi tedni in za ta medij je izjavo dal tudi eden od akterjev tega podpisanega pisma, zato mislim, da so se vsi zavedali te izjave že več kot pet tednov in se nato v nekem trenutku namenoma odločili sprožiti to kampanjo in to gonjo. Mislim, da v tej izjavi ni bilo nič takega, kar bi zaslužilo takšno reakcijo. Mislim, da je šlo za neko enostavno širše sprejeto odločitev o tem, da je treba pač mene napasti. Osebno mislim, da se je to zgodilo zaradi kakšnih mojih drugih izjav, kot so izjave, ki so se zgodile na parlamentarni komisiji oziroma preiskovalni parlamentarni komisiji in v mnogih drugih rečeh."

(Profesor novinarstva Marko Milosavljević v oddaji Marcel na TV Slovenija o svoji izjavi za Voice of America, da je prejšnje vodstvo RTV Slovenija najelo določeno število novinarjev za oddajo Panorama zato, da bodo poročali v korist desnosredinske vlade)