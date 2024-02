Kdo mora učitelje braniti pred pritiski staršev?

IZJAVA DNEVA

"Avtonomija pomeni tudi odgovornost, s sprejemanjem odgovornosti pa ima težave vsa družba, ne le učitelji. Najlažje je, če ti nadrejeni pove, kako naj ravnaš, in tako ravnaš, v vsaki situaciji enako. Za vzgojno-izobraževalno delo je to popolnoma nesprejemljiv pristop. Učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec se mora zavedati svoje strokovne avtonomije in ravnati v skladu z njo. Učitelje morajo pred pritiski staršev braniti tudi vodstva šol in vse vzgojno-izobraževalne institucije."

"Pomembno pa je tudi, da avtonomijo šol in učiteljev spoštuje vsakokratna oblast. Ne sme se več ponoviti tisto, čemur smo bili priča med epidemijo covida: ko je medicinska stroka diktirala dogajanje in tempo v šolstvu, šolska stroka pa ni imela pri tem nobene besede. To je povsem zgrešeno sporočilo."

(Dekan Pedagoške fakultete Janez Vogrinc v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o avtonomiji učiteljev)